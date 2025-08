Italia-Spagna oggi, Europei basket U18: orario semifinale, tv, streaming

Italia contro Spagna: un superclassico come duello è anche la semifinale degli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Belgrado. E proprio alla Belgrade Arena le cose iniziano a farsi sempre più serie per gli azzurri che, finora, hanno dominato.

14 punti dati alla Germania, 40 alla Bulgaria, 37 a Israele, 44 all’Austria e infine 29 alla Serbia: questo il ruolino di marcia azzurro, con coach Marco Sodini che può essere realmente soddisfatto soprattutto per il rendimento di Diego Garavaglia e Patrick Hassan e per l’aver subito ritrovato in ottima forma Achille Lonati. Per suo conto anche la Spagna ha rifilato grandi divari: 30 punti alla Lettonia (poi semifinalista a grandissima sorpresa: sfiderà la Francia), 28 alla Slovenia e al Belgio, 54 alla Macedonia del Nord e 23 alla Turchia. E ci sono Ian Platteeuw quarto miglior tiratore da due e Andy Huelves migliore in lunetta (94,4%). Senza contare che la Spagna produce 91.4 punti di media (Italia a 90.6).

La semifinale degli Europei Under 18 tra Italia e Spagna si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASKET UNDER 18 2025

Sabato 2 agosto

Ore 21:00 Italia-Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA, EUROPEI BASKET UNDER 18: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube FIBA Basketball

Diretta Live testuale: OA Sport