Italia-Senegal oggi, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

L’Italia ritorna in campo contro il Senegal nella Trentino Basket Cup. La squadra di Gianmarco Pozzecco giocherà con il Senegal per vincere il minitorneo a Trento: il tutto a seguito della roboante vittoria sull’Islanda che ha aperto le danze.

Per la squadra azzurra un test più probante, questo, anche perché il Senegal è decisamente più avanti nella preparazione poiché dal 12 agosto c’è Afrobasket in Angola. In sostanza, c’è la possibilità di verificare lo stato dell’arte attraverso una sfida di quelle dure, toste, che però potranno davvero dare una dimensione di questa squadra azzurra. Ovviamente ci sarà qualche cambio rispetto a ieri, in ragione delle varie esigenze di Pozzecco.

La sfida tra Italia e Senegal si giocherà oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SENEGAL, TRENTINO BASKET CUP 2025

Domenica 3 agosto

Ore 19:00 Italia-Senegal – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209)

PROGRAMMA ITALIA-SENEGAL, TRENTINO BASKET CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (209)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport