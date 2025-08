Italia quarta nella 4×100 mista. Burdisso ammette: “Mi sento responsabile”

Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Carlos D’Ambrosio, assieme a Thomas Ceccon, sono stati i frazionisti dell’Italia nella staffetta 4×100 metri misti maschile che si è classificata quarta ai Mondiali 2025 di nuoto andati in scena a Singapore: gli azzurri, rimasti per un decimo di secondo ai piedi del podio, hanno analizzato la loro gara ai microfoni di Rai 2 HD.

Nicolò Martinenghi: “Sicuramente ora a caldo sono molto rammaricato, il tempo è comunque molto buono. Per quanto riguarda la mia gara individuale sono abbastanza contento, alla fine ero morto, quindi è quello che avevo oggi. Sono contento, alla fine, di aver chiuso con questa squadra un bel Mondiale sicuramente, anche se appunto con rammarico, però ci sarà sicuramente tempo per rifarci“.

Federico Burdisso: “Mi sento un po’ responsabile di questo quarto posto, però non c’è molto da dire, riguardo la mia frazione si torna a casa e si lavora. È una staffetta che comunque ha del potenziale, vengo da 3 anni in cui neanche mi qualificavo, quindi è un primo anno, per me, di ripartenza. E’ un punto di partenza sicuramente, è un po’ un peccato ma si parte da qui“.

Carlos D’Ambrosio: “Mi sono divertito, bellissima la staffetta, è finito il Mondiale, poi comunque è una bella staffetta, una prestazione buona, quindi sono contento“.