Italia, esame Germania al Mondiale di volley femminile: chi vince vola ai quarti! Quanta “Italia” nella squadra tedesca…

Se c’è una squadra che quest’anno ha fatto soffrire l’Italia nelle gare amichevoli ma anche nell’unica sfida diretta ufficiale, quella è la Germania che sabato 30 agosto affronterà le azzurre con in palio un posto nei quarti di finale contro la vincente della sfida tra Belgio e Polonia. Contro le tedesche le azzurre hanno giocato le prime due amichevoli della stagione, con una formazione sperimentale, priva delle titolari che sono in campo oggi, tranne un paio di eccezioni, e dopo la prima vittoria, le azzurre sono incorse in una sconfitta 1-3 al Centro Pavesi, che è anche l’unica sconfitta subita dall’Italia (non in un incontro ufficiale) nella stagione 2025.

Nella Volleyball Nations League ancora tanta fatica per le azzurre per avere ragione della Germania nella prima settimana di gare. Partita a corrente alternata della squadra di Velasco, priva ancora di tante titolari, e vittoria per 3-2 con parziali piuttosto altalenanti. Insomma mai una partita lineare e facile per le azzurre contro la Germania di Giulio Bregoli, ma sabato in campo ci sarà la squadra delle titolari italiane e lì, la musica potrebbe cambiare rispetto ai controversi precedenti.

L’Italia fino a questo momento si è espressa su ottimi livelli nei tre match giocati nel girone, salvo che nel terzo parziale con il Belgio dove ha messo in mostra un campionario di errori che non va ripetuto man mano che si alza l’asticella, perché il rischio di perdere il filo del match è molto alto e più si va avanti, meno regali vanno fatti alle avversarie. Prima fra tutte questa Germania, che mercoledì ha impegnato a fondo la Polonia sprecando anche un match ball nell’incontro che le poteva regalare la sfida con il Belgio anziché quella indubbiamente complicata contro le campionesse olimpiche.

I nomi di spicco e le vecchie conoscenze del campionato italiano non mancano in casa tedesca. A partire da Giulio Bregoli, che ha concluso la sua avventura a Chieri, ma in campo ci sono Alsmeier, Weitzel, Orthmann, Straube, tutte giocatrici di qualità che hanno le armi per mettere in difficoltà la formazione azzurra. Prima di perdere 3-2 la sfida diretta per il primo posto del girone contro la Polonia, la Germania nel torneo iridato ha battuto senza troppi problemi sia il Kenya che il Vietnam.

Giulio Bregoli ha chiamato in cabina di regia la nuova alzatrice di San Giovanni in Marignano Sarah Straube, 23 anni, proveniente dal Dresdner SC 1898. Al suo fianco in regia c’è Corina Glaab, ex Stoccarda, lo scorso anno in Francia al Terville-Florange OC e dalla prossima stagione di nuovo in patria nelle Ladies in Black Aachen. L’opposta è la giocatrice di Trento Emilia Weske, 24 anni.

Le centrali sono Marie Schölzel, giocatrice reduce dalla controversa stagione a Roma con la vittoria nella Challenge Cup e la contemporanea retrocessione in A2 e il conseguente addio della tedesca che andrà in Giappone al Queenseis Kariya, Anastasia Cekulaev, lo scorso anno in serie A1 con la maglia di Perugia e il prossimo anno a Chieri, Camilla Weitzel, in Italia dal 2021, prima a Chieri, poi lo scorso anno a Vallefoglia e dalla prossima stagione a Scandicci a prendere il posto lasciato vacante da Carol, e Monique Strubbe, ex Dresdner e Stoccarda e dallo scorso anno punto di forza di Bergamo dove resterà anche la prossima stagione.

In banda giocano Lina Alsmeier, punto di forza del Novara dove resterà anche nella prossima stagione, Hanna Orthmann, reduce da un serio infortunio, in passato in Italia a Monza, Scandicci e Novara e dallo scorso anno in Turchia in forza al Türk Hava Yolları SK, Antonia Stautz, dallo scorso anno titolare nello Stuttgart, Maria Tabacuks, ex Cannes e Le Cannet e da quest’anno alla Oregon University negli States, Lena Stigrot che dopo le esperienze a Roma, Busto Arsizio e Cuneo, si è trasferita lo scorso anno in Giappone nel KUROBE Aqua Fairies Toyama e Pia Timmer che gioca nel campionato statunitense negli Atlanta Vibe. I liberi sono Patricia Nestler, 24 anni, che gioca nelle file del Dresdner SC 1898 e Anna Pogany, dallo scorso anno all’LOVB Houston.