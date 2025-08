Italia da record a Cincinnati. Per la prima volta 5 teste di serie in un Masters 1000

Com’è ben noto, il momento del tennis italiano è quanto mai brillante. Anzi, forse il migliore di sempre. Tra Jannik Sinner che ha già conquistato ben 4 tornei del Grande Slam (l’ultimo in ordine di tempo Wimbledon 2025 poche settimane fa) e la Nazionale che ha centrato addirittura 2 Coppe Davis consecutive, tanti protagonisti si stanno facendo largo e lo stanno confermando torneo dopo torneo.

A breve, per esempio, si segnerà un’altra pagina di storia del tennis italiano. In occasione del Masters 1000 di Cincinnati, infatti, il nostro Paese raggiungerà un traguardo mai raggiunto in precedenza. Il torneo sul cemento dell’Ohio vedrà ben cinque teste di serie italiane. Un dato che conferma in maniera evidente come l’intero movimento italiano sia in costante crescita. Non c’è solo il “faro” Jannik Sinner. C’è molto altro.

Nelle ultime ore è arrivato il forfait di Novak Djokovic (oltre a quelli già noti di Jack Draper, Grigor Dimitrov ed Alexander Bublik) per cui si sono liberati dei posti tra le teste di serie. Anche per questo motivo l’Italia avrà cinque rappresentati nelle teste di serie nel Masters 1000 nordamericano. Oltre all’ovvio numero 1 Jannik Sinner avremo: Lorenzo Musetti (8°), Flavio Cobolli (15°), Luciano Darderi (30°) e Lorenzo Sonego (32°).

Davvero un fiore all’occhiello per il tennis italiano. 5 azzurri nei migliori 32 di un torneo importante come quello di Cincinnati. Ad ogni modo l’Italia non si ferma qui. Oltre alla teste di serie, infatti, saranno al via del tabellone principale anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, portando a 7 il numero di nostri portacolori nel torneo dell’Ohio. Senza dimenticare che Luca Nardi e Matteo Gigante proveranno a conquistare l’accesso al tabellone partendo dalle qualificazioni. Senza Matteo Berrettini, ancora out per infortunio, si può parlare davvero di un bell’andare per il tennis azzurro. Solamente i padroni di casa degli Stati Uniti saranno in grado di portare più rappresentanti.