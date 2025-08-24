Italia-Cuba oggi in tv, Mondiali volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi domenica 24 agosto (ore 12.00) si gioca Italia-Cuba, incontro valido per i Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver travolto la Slovacchia con un perentorio 3-0 nell’incontro di apertura, le azzurre scenderanno nuovamente in campo a Phuket (Thailandia) per fronteggiare la poco quotata compagine caraibica nel secondo appuntamento di questa rassegna iridata. Le Campionesse Olimpiche partiranno con i favori del pronostico contro un’avversaria già travolta dal Belgio con il massimo scarto.

La nostra Nazionale non dovrebbe avere problemi a regolare una compagine che è ben lontana dai fasti degli anni ’90 e che non ha giocatrici di grido su cui poter contare. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno una striscia aperta di 30 successi consecutivi e puntano a conquistare quel successo che garantirebbe la qualificazione agli ottavi di finale, per poi giocarsi il primo posto nel raggruppamento in occasione dello scontro diretto con il Belgio (martedì 26 agosto, ore 12.00).

A guidare l’Italia saranno le ormai consolidate titolari selezionate dal Guru: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CUBA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Domenica 24 agosto

Ore 12.00 Italia vs Cuba – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-CUBA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.