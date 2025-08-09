Inline Hockey: Italia sconfitta dalla Cechia. Azzurri fuori dalla lotta per le medaglie

Per l’Italia dell’Inline Hockey arriva un altro ko letale ai World Games 2025. Gli azzurri infatti dopo aver perso di misura nel duello con la Francia nella giornata di ieri, con il risultato di 3-4, cedono anche oggi nel testa a testa decisivo contro la Cechia, con lo score di 2-3, venendo estromessi dalla lotta per le medaglie.

In una gara tirata, a Chengdu, sono sempre i cechi a dettare il ritmo delle marcature: rete di Loskot in apertura e risposta di Lettera per l’1-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa zampata di Cik e replica di Dal Sasso, che vale il 2-2 a 10 minuti dalla fine. La clessidra scorre, all’Italia serve per forza la vittoria. Gli azzurri, pur mostrandosi un po’ indisciplinati, le provano tutte, senza riuscire a segnare. Si entra nell’ultimo minuto: Italia tutta avanti, ma il gol non arriva. Allora sono i cechi ad approfittarne con la rete di Skoloud che, a tempo scaduto, mette a referto il punto del 3-2 buono per chiude i conti.

L’Italia chiude il suo girone eliminatorio con una vittoria e due sconfitte. Ora per la selezione tricolore il torneo di consolazione dal 5° all’8° posto, andando a incrociare due avversarie del Girone A e l’Argentina (ultima del Girone B, che oggi verosimilmente sarà travolta dai transalpini) mentre Francia e Cechia avanzano alle semifinali andando a prenotare un posto sul podio.