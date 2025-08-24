IndyCar, Rasmussen batte Palou e trionfa a Milwaukee

Christian Rasmussen trionfa a Milwaukee Mile dopo una spettacolare bagarre contro Alex Palou. Il danese nativo di Copenhagen ottiene la prima gioia in carriera nella NTT Indy Car Series dopo un decisivo soprasso nel finale ai danni del campione 2025

Dopo una partenza segnata da due neutralizzazioni in successione, rispettivamente per l’incidente di Nolan Siegel (McLaren #6) ed il testacoda di Jacob Abel (Dale Coyne Racing #50), l’Honda #10 Chip Ganassi Racing di Alex Palou ha mostrato un ritmo impressionante.

Lo spagnolo, scavalcato per qualche giro dal solo David Malukas (Foyt #4), ha condotto le danze fino alla prima sosta della giornata, effettuata dall’iberico e da pochi altri eletti in regime di caution in seguito ad un testacoda per Will Power (Penske #12).

Il campione 2025 ha continuato a controllare la scena, il #10 dello schieramento si è rifermato insieme ai rivali a 100 giri dalla fine in pit road per penultima sosta di giornata nuovamente in regime di caution per un problema sulla monoposto di Callum Ilott (PREMA #90).

Palou ha gestito il restart difendendosi alla perfezione dalle Chevrolet Team Penske di Scott McLaughlin #3 e Josef Newgarden #2. Quest’ultimo è riuscito a passare una serie di auto dopo la terza neutralizzazione. Prova in salita invece per Malukas, condannato a metà gara da una sfortunata yellow flag in cui ha perso in giro da Palou.

L’ultimo pit stop non ha modificato la situazione, la graduatoria è rimasta inalterata fino ad una breve caution per qualche goccia di pioggia. La ripartenza ha però regalato emozioni con l’incredibile rimonta da parte di Christian Rasmussen.

Il #21 di Ed Carpenter Racing, dopo aver scavalcato con un sontuoso sorpasso di McLaughlin, si è lanciato all’inseguimento di Palou compiendo una bellissima mossa all’esterno di curva 3-4. Il pluricampione della serie ha dovuto inchinarsi al danese che negli ultimi 10 giri è stato semplicemente perfetto.

Per la prima volta dopo 39 gare un pilota torna a vincere per la prima volta in carriera, il 25enne ex campione della Indy NXT ha battuto Palou, McLaughlin, Alexander Rossi (Ed Carpenter #20), Pato O’Ward (McLaren #5), Christian Lundgaard (McLaren #7).

Settimana prossima l’ultimo appuntamento del 2025 a Nashville.

CLASSIFICA NTT INDYCAR SERIES MILWAUKEE

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 250 P 26.019 140.436 23.774 153.694 5

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 10.661 10.661 26.123 139.876 23.632 154.622 4

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 250 P 11.458 0.797 25.836 141.432 24.164 151.217 5

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 12.083 0.625 25.849 141.362 23.772 153.709 5

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 250 P 12.829 0.746 25.820 141.521 23.779 153.662 5

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 250 P 14.404 1.576 25.532 143.117 23.904 152.865 4

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 250 P 15.092 0.688 25.743 141.943 23.195 157.531 5

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 250 P 15.649 0.556 25.705 142.151 23.652 154.493 5

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 250 P 16.446 0.797 25.778 141.751 24.188 151.068 4

26 RUN Colton Herta Andretti Global 250 P 16.817 0.371 25.640 142.513 24.216 150.89 5

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 250 P 17.881 1.065 25.751 141.896 24.151 151.296 5

76 RUN Conor Daly Juncos Racing 250 P 19.021 1.139 26.093 140.039 23.860 153.145 5

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 250 P 19.860 0.839 25.983 140.633 23.857 153.163 5

18 RUN Rinus Veekay Dale Coyne Racing 250 P 20.218 0.358 26.004 140.517 23.811 153.459 5

30 RUN Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 250 P 22.995 2.777 25.945 140.837 24.009 152.192 5

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 249 P 1 lap 1 lap 25.938 140.875 24.355 150.033 5

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 249 P 1.278 1.278 26.008 140.495 23.375 1