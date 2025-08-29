IndyCar, Nashville incorona re Palou

Passerella finale per Alex Palou a Nashville per l’ultimo round della NTT IndyCar Series 2025. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing insegue un nuovo successo per chiudere al meglio una stagione trionfale sin dall’opening round di St. Petersburg.

Il catalano ha fatto la differenza in ogni tracciato non lasciando nulla ai rivali. Il successo nella 500 Miglia di Indianapolis è stato il coronamento di un’annata perfetta, un 2025 da record che replica alla perfezione quanto di positivo mostrato nell’ultima parte del campionato 2024.

Il ‘Big Machine Music City Gran Prix’, in attesa di tornare in città come previsto, si svolgerà nuovamente all’interno del Nashville Superspeedway, impianto da 2.140 km (1.330 miles) intervallato da 4 curve con una pendenza da 14 gradi.

L’impianto statunitense che ha accolto anche il championship decider 2024 è tornato recentemente protagonista con la NASCAR dopo un periodo di abbandono durato oltre dieci anni. Colton Herta (2024) e Scott Dixon (2006, 2007, 2008) hanno vinto nella storia di questo specifico catino, il più lungo del calendario ricoperto completamente in cemento e non in asfalto.