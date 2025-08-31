Incidente tra Antonelli e Leclerc: cos’è successo in Olanda, di chi è la colpa e la penalizzazione

Il finale del GP d’Olanda si è incendiato per un contatto tra Kimi Antonelli e Charles Leclerc, che ha avuto luogo nel corso del 53mo giro sui 72 previsti. Il pilota italiano è andato all’interno della curva sopraelevata e ha cercato un difficile sorpasso sul monegasco, ma si è trattato di un autentico azzardo e si è materializzato un incidente.

La ruota anteriore destra della Mercedes ha colpito la posteriore sinistra della Ferrari, la monoposto di Leclerc ha subito ruotata su se stessa e con l’alettone anteriore è andata a sbattere contro le barriere. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha così terminato la propria corsa: in quel momento si trovava al settimo posto alle spalle di Russell e Albon nella gara guidata da Piastri davanti a Norris (che si è poi dovuto ritirare per un problema tecnico) a Verstappen. Scontato l’ingresso della safety car.

Domenica nera per la Ferrari, visto che in precedenza anche Lewis Hamilton si era dovuto ritirare dopo avere sbattuto contro le barriere proprio sulla sopraelevata per avere perso il controllo della propria monoposto. Si tratta di un nuovo errore in stagione per Kimi Antonelli, che è stato penalizzato di dieci secondi: ha tagliato il traguardo in sesta posizione, ma a causa della penalità è stata classificato in 16ma posizione.