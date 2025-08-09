INARRESTABILE! Giulio Ciccone non si ferma più e stacca tutti nella tappa regina della Vuelta a Burgos!

Settimana clamorosa in Spagna per Giulio Ciccone. Due vittorie, una più bella dell’altra, che lanciano verso la Vuelta l’abruzzese. Il capitano della Lidl-Trek dopo la Classica di San Sebastian si impone anche nell’ultima tappa della Vuelta a Burgos, battendo in salita nel testa a testa Isaac del Toro, che si consola con la vittoria nella classifica generale.

Come di consueto tanti attacchi per cercare la fuga giusta nella prima fase di gara. Sestetto di testa composto dal tedesco Niko Denz (Red Bull-BORA-hansgrohe), dall’olandese Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious), dagli spagnoli Carlos Garcia Pierna (Burgos Burpellet BH) e Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi), ed infine dagli italiani Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) e Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta).

Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio e dal plotone ha provato la sortita il portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain – Victorious). Plotone in gestione verso l’ascesa conclusiva, verso Lagunas de Neila, a dettare il passo Lidl-Trek e UAE Team Emirates – XRG. Proprio sulle prime rampe è arrivato l’attacco in coppia di Isaac del Toro con a ruota Giulio Ciccone.

Il duetto italo-messicano ha fatto la differenza rispetto ai rivali, con un Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), leader della classifica generale, in difficoltà. A poche centinaia di metri dal traguardo l’allungo decisivo di Ciccone che ha staccato Del Toro, andandosi a prendere un’altra bellissima vittoria. Secondo il messicano, poi un eccellente Lorenzo Fortunato. Top-10 anche per Giulio Pellizzari e Giovanni Aleotti, rispettivamente settimo ed ottavo.