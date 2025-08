Il tabellone di Jannik Sinner a Cincinnati: definiti gli avversari turno per turno. Pericolo Tommy Paul

Definito il percorso di Jannik Sinner nel Masters1000 di Cincinnati. Il n.1 del mondo difenderà il titolo dello scorso anno, iniziando un cammino complicato soprattutto nell’ottica della permanenza in vetta al ranking ATP. La “cambiale” di 3000 punti, considerando anche il sigillo dell’anno passato agli US Open, non sarà semplice da compensare.

Sinner, però, sa essenzialmente focalizzato sugli aspetti meramente di campo e la classifica sarà solo una conseguenza. Parlando del tabellone nel 1000 dell’Ohio, Jannik esordirà nel secondo round, essendo n.1 del seeding. Inserito nella parte alta, l’altoatesino giocherà contro il vincente della sfida tra un qualificato e il ceco Vit Kopriva.

Nel terzo round ci sarà uno tra il canadese Gabiel Diallo, il belga David Goffin e l’argentino Sebastian Baez. Indubbiamente, Diallo potrebbe rappresentare la maggior insidia per i suoi miglioramenti negli ultimi mesi e le proprie caratteristiche da Big Server, che su una superficie rapida come quella di Cincinnati potrebbe esaltare. Negli ottavi di finale i nomi sono quelli dell’australiano Jordan Thompson, del cileno Nico Jarry, del ceco Tomas Machac e dell’americano Tommy Paul.

Il californiano, per le sue giocate d’anticipo, è in grado di dare fastidio all’azzurro e potrebbe essere un match “pericoloso”. A seguire, nei quarti, si potrebbe prefigurare l’eventualità di un derby con Lorenzo Musetti, augurandosi chiaramente che il toscano esprima un tennis più convincente rispetto a Toronto. In alternativa, si può pensare a una sfida contro uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il norvegese Casper Ruud.

In semifinale i rivali più qualificati sono lo statunitense Taylor Fritz e il danese Holger Rune, senza sottovalutare l’americano Frances Tiafoe, finalista l’anno scorso a Cincinnati e battuto proprio da Jannik. In finale, l’incrocio tanto atteso con Carlos Alcaraz è quello più probabile. In caso di ko dell’iberico, i rivali alternativi sono il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE JANNIK SINNER A CINCINNATI

Primo turno – Bye

Secondo turno – Kopriva/Qualificato

Terzo turno – Diallo, Goffin, Baez

Ottavi di finale – Thompson/Jarry/Machac/Paul

Quarti di finale – Musetti/Auger-Aliassime/Ruud

Semifinali – Rune/Fritz/Cobolli/Tiafoe

Finale – Alcaraz/Zverev/Shelton/de Minaur