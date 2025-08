Il tabellone di Flavio Cobolli a Cincinnati: Fritz o Sonego agli ottavi, poi Rune e Sinner

Flavio Cobolli sarà il numero 15 del seeding del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro esordirà al secondo turno, avendo ricevuto un bye al primo, ed affronterà o il nipponico Yoshihito Nishioka o un qualificato.

L’asticella si alzerà sin dal terzo turno, con la possibile sfida ad uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il brasiliano João Fonseca, mentre l’ostacolo potrebbe essere durissimo già agli ottavi con la sfida sulla carta con lo statunitense Taylor Fritz, il quale però prima dovrà stare attento a Lorenzo Sonego.

Nei quarti poi l’azzurro potrebbe sfidare il danese Holger Rune, mentre in semifinale per Cobolli potrebbe profilarsi un derby con Jannik Sinner o, in seconda battuta, con Lorenzo Musetti. La finale potrebbe vedere l’azzurro opposto ad uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev.

POSSIBILI AVVERSARI DI COBOLLI TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Yoshihito Nishioka o un qualificato

Terzo turno: Alejandro Davidovich Fokina o João Fonseca

Ottavi: Taylor Fritz o Lorenzo Sonego

Quarti: Holger Rune o Frances Tiafoe

Semifinale: Jannik Sinner o Lorenzo Musetti

Finale: Carlos Alcaraz o Alexander Zverev