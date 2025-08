Il record italiano non basta alla 4×100 sl mista: 4° posto ai Mondiali, dominio USA

Si è da poco conclusa la staffetta 4×100 stile libero mista, ultima finale di giornata ai Mondiali di nuoto 2025. Nella vasca della World Aquatics Championship Arena di Singapore, la medaglia d’oro è stata conquistata dagli Stati Uniti con il crono di 3:18.48, nuovo record del mondo. La squadra americana ha letteralmente dominato la gara dalla prima frazione all’ultima, conquistando il metallo più pregiato nell’ultimo atto di giornata.

Seconda posizione ed argento per la Russia (Atleti Neutrali) che chiude con il crono di 3:19.68, nuovo record europeo. Dietro è stata bagarre fino all’ultimo metro tra la Francia e l’Italia. A spuntarla è stata la squadra transalpina che ha beffato gli azzurri conquistando il bronzo con il crono di 3:21.35. Quarta dunque l’Italia che si deve accontentare del nuovo record italiano in 3:21.48.

La staffetta italiana, composta da Carlos D’Ambrosio, Sara Curtis, Manuel Frigo ed Emma Virginia Menicucci, è stata pienamente in lotta per le medaglie in tutte e quattro le frazioni. Gli azzurri hanno mantenuto il ritmo della staffetta degli atleti neutrali nella prima parte di gara, prima di subire poi l’attacco della Francia, perdendo il podio per 13 centesimi al termine di una finale comunque positiva.