Il ranking ATP degli italiani prima degli US Open: Sinner deve respingere l’assalto, Musetti in top-10, Berrettini out

Jannik Sinner si presenterà agli US Open da numero 1 del mondo con 11.480 punti, ma ora rischia seriamente il sorpasso da parte dello spagnolo Carlos Alcaraz: il fuoriclasse altoatesino sarà obbligato a disputare almeno un turno in più del rivale oppure a batterlo in finale se vorrà conservare il primato nella graduatoria internazionale. Lorenzo Musetti giocherà da numero 10 e da Flushing Meadows passeranno molte delle sue possibilità di disputare le ATP Finals nel mese di novembre.

Saranno teste di serie anche Flavio Cobolli (numero 26) e Luciano Darderi (numero 34, perderà una posizione se il francese Giovanni Mpetshi Perricard dovesse vincere il torneo ATP 250 di Winston Salem). Più attardati Lorenzo Sonego (46mo) e Matteo Berrettini (52mo, ha già comunicato che non giocherà a New York), ma il romano potrebbe subire dei sorpassi nei prossimi giorni: il serbo Hamad Medjedovic con la semifinale a Winston-Salem, il cinese Yunchaokete Bu e lo statunitense Sebastian Korda in caso in caso di vittoria.

Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci sono rispettivamente 63mo e 64mo, separati da appena un punto: possono superarli Bu con la finale, Korda, l’olandese Botic van de Zandschulp e l’ungherese Marton Fucsovics vincendo il torneo. Luca Nardi è 84mo, ma van de Zandschulp e Fucsovics possono superarlo in caso di semifinale a Winston Salem.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI US OPEN (TOP-100)

1. Jannik Sinner 11.480

10. Lorenzo Musetti 3.205

26. Flavio Cobolli 2.040

34. Luciano Darderi 1.379 (35mo se Mpetshi-Perricard vincerà a Winston Salem)

46. Lorenzo Sonego 1.090

52. Matteo Berrettini 975 (possono superarlo: Medjedovic con la semifinale a Winston Salem, Bu e Korda vincendo il torneo)

63. Matteo Arnaldi 915 (possono superarlo: Bu con la finale a Winston Salem; Korda, van de Zandschulp e Fucsovics vincendo il torneo)

64. Mattia Bellucci 914 (possono superarlo: Bu con la finale a Winston Salem; Korda, van de Zandschulp e Fucsovics vincendo il torneo)

84. Luca Nardi 755 (possono superarlo: van de Zandschulp e Fucsovics con la semifinale a Winston Salem)