Il Napoli vince all’ultimo respiro contro il Cagliari in Serie A, bene la Roma. Frena ancora l’Atalanta

Letteralmente all’ultimo respiro. Il Napoli di Antonio Conte batte al fotofinish il Cagliari e prosegue il suo viaggio a punteggio pieno nella Serie A 2025-2026 di calcio, massimo Campionato italiano arrivato alla seconda giornata.

Gioia infinita quella provata degli spettatori partenopei accorsi quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona, esploso al quinto minuto di recupero quando, sul parziale di 0-0, Buongiorno trova il varco perfetto per Anguissa, bravissimo a superare Caprile aprendo un piattone imparabile.

Sorride anche la Roma. Gli uomini di Gianpiero Gasperini hanno infatti incasellato anche loro la seconda vittoria consecutiva passando a Pisa per 0-1. A firmare il goal partita è stato Soulè che, dopo una grande trazione offensiva da parte degli avversari, ha ricevuto la sfera da Ferguson, a sua volta servito da Dybala. Tutto facile dunque per l’argentino che dall’altezza del dischetto batte Semper, trovando una rete preziosissima.

Frena ancora la nuova Atalanta di Ivan Juric, raggiunta sul finale dal Parma. Gli orobici, dopo 78’ minuti di orologio, erano riusciti a sbloccare il risultato con Pasalic, in rete su assist di Krstovic. Poi però, appena sei minuti dopo, Patrick Cutrone ripristina gli equilibri, regalando il pareggio ai ducali. Prima vittoria invece per il Bologna, capace di imporsi di misura sul Como grazie al goal partita firmato da Orsolini al 59’.