Il Milan crolla con la Cremonese a San Siro! Il Napoli riparte con una vittoria in Serie A

La Serie A è incominciata con la disputata di quattro partite valide per la prima giornata. Il Napoli ha intrapreso il cammino per difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione e ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 2-0: gli uomini di Antonio Conte si sono imposti grazie ai gol segnati da McTominay al 17′ e De Bruyne al 57′, i neopromossi hanno chiuso l’incontro in dieci uomini per l’espulsione di Kone al 79′.

Fa rumore la sconfitta casalinga del Milan, che ha perso per 2-1 contro la Cremonese. La neopromossa ha firmato un grande colpaccio a San Siro: Baschirotto ha portato in vantaggio i grigiorossi al 28′, Pavlovic ha pareggiato nel recupero del primo tempo, Bonazzoli ha siglato la rete del successo al 61′ su invito di Pezzella.

Successo casalingo per la Roma, che allo Stadio Olimpico si è imposta per 1-0 contro il Bologna: a fare festeggiare i giallorossi è stata la stoccata di Wesley Franca al 53′. Pareggio a reti bianche tra Genoa e Lecce, domani si disputeranno altri quattro incontri: Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Atalanta-Pisa e Juventus-Parma.

RISULTATI SERIE A OGGI

Genoa-Lecce 0-0

Sassuolo-Napoli 0-2

Milan-Cremonese 1-2

Roma-Bologna 1-0