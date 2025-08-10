I parziali delle azzurre oro nella 4×100 U20: allucinante frazione per Kelly Doualla

Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla hanno realizzato una splendida impresa sulla pista del Ratinan Stadion di Tampere, vincendo la finale della 4×100 ai Campionati Europei Under 20 di atletica e alimentando il sogno azzurro (poi realizzatosi nelle tre ore successive) di imporsi per la prima volta nel medagliere della rassegna continentale juniores.

La staffetta veloce tricolore, dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione in batteria (inizialmente esclusa per un centesimo, poi riammessa in seguito alla squalifica della Germania) schierando Doualla al lancio ed Elisa Calzolari in terza frazione, è riuscita a riscattarsi in finale effettuando una prestazione eccezionale anche grazie ad alcuni fondamentali ritocchi.

Pagliarini, quarta classificata a livello individuale nei 100, ha aperto positivamente la gara azzurra (11.67 da ferma e in curva) ma è stato proprio il primo cambio che ha rischiato di compromettere il risultato conclusivo. Valensin è partita un po’ troppo presto, dovendo quindi rallentare per ricevere il testimone all’interno della zona di cambio e perdendo lo slancio ottimale.

La lombarda classe 2007, ancora lontana dalla forma ideale dopo alcuni problemi fisici, ha completato comunque un buon rettilineo in 10.82 (tempi non ufficiali e condizionati dai cambi) mentre la sedicenne umbra Castellani ha pennellato una curva di alto livello (10.93) tenendo la staffetta tricolore in zona podio ed in piena lotta per la vittoria. A completare l’opera ci ha pensato poi la fresca campionessa europea U20 dei 100, con un’allucinante ultima frazione da 10.30 che non ha lasciato scampo alla Gran Bretagna (nonostante il notevole 10.36 di Mabel Akende) e alla Polonia.