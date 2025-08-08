Hockey su prato, la Federazione italiana raggiunge un accordo storico con il gruppo indiano WNS

La Federazione Italiana Hockey ha annunciato di aver firmato un contratto di sponsorizzazione sportiva internazionale con il gruppo Wood Nest Sports (WNS), che diventerà il nuovo main sponsor della FIH e della Nazionale italiana. La WNS ha sede a Nuova Delhi e tra le sue missioni ci sono la promozione dell’inclusività, della sicurezza, dell’eccellenza nello sport e l’impegno a sostenere lo sviluppo sportivo a livello globale.

L’accordo riguarda i diritti promozionali, pubblicitari, di marketing ed eventi della FIH, con in programma degli scambi sportivi e culturali bilaterali tra hockey italiano e indiano. La collaborazione è stata sottoscritta per un periodo di cinque anni dal CEO di WNS Anil Kumar e dal presidente della FIH Sergio Mignardi, con il movimento azzurro che potrà beneficiare del sostegno del gruppo indiano soprattutto nell’impiantistica, nel progresso tecnologico dei campi di gara, nello sviluppo dell’attività giovanile e nella formazione tecnica.

“La collaborazione tra WNS e Federazioni sportive italiane mira a raggiungere obiettivi diplomatici, come il miglioramento delle relazioni, la promozione della pace e la promozione della comprensione culturale. Eventi come le Olimpiadi, i Mondiali o i campionati Continentali uniscono le nazioni, creando una piattaforma per una sana competizione, festeggiamenti ed esperienze condivise. Lo sport può essere un potente strumento di scambio culturale, consentendo ad atleti e tifosi di sperimentare tradizioni e stili di vita diversi.

India e Italia hanno collaborato a progetti di sviluppo sportivo al fine di condividere conoscenze e risorse e ospitare congiuntamente eventi, promuovendo la cooperazione e i benefici reciproci. Lo sport può fungere da catalizzatore per la cooperazione a vari livelli, dal coinvolgimento della comunità alle iniziative governative che dimostrano il potere unificante degli interessi di gioco condivisi“, ha dichiarato il CEO di WNS.

Non è mancato infine il commento del presidente federale Sergio Mignardi: “Con questo accordo l’India e l’Italia sportiva rafforzano e consolidano la propria amicizia per mezzo dell’hockey su prato, disciplina che ha sempre costituito un totem del programma olimpico e che è un pilastro dell’amicizia tra i due popoli. Con questa intesa l’hockey italiano fa un enorme salto in avanti e si proietta ai livelli più alti“.