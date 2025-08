Hockey prato: l’Italia femminile vince gli Europei B, uomini quarti

Si chiude con una vittoria il cammino della Nazionale italiana di hockey su prato femminile a Gniezno. In terra polacche le azzurre sono riuscite ad imporsi nell’EuroHockey Championship II battendo 2-1 nell’ultimo atto il Galles.

Settimana eccellente da parte delle ragazze di Andrés Mondo, chiusa da imbattute, con la promozione nella Pool A. Nella sfida decisiva, l’Italia è passata in vantaggio al 15’ grazie a Agu Fiorelli, brava a trasformare un corner corto. Il Galles ha pareggiato al 31’ con Howell, ma le azzurre hanno continuato a spingere e al 40’ hanno trovato il gol-partita con il capitano Federica Carta, che ha siglato il suo primo centro nel torneo su corner corto.

Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri che escono battuti per 5-2 a Lousada nella finale terzo e quarto posto con la Scozia a Lousada (Portogallo). Per la compagine tricolore non arriva il pass per la massima manifestazione iridata. Gli azzurri partono forte e si portano sul doppio vantaggio con reti di Geronimo Clement (11’) e Davide Arosio (14’), entrambi su corner corto. Da lì in poi però gli scozzesi sono riusciti a ribaltare la situazione, siglando cinque reti negli ultimi tre quarti.