Hockey pista: ufficiali i gruppi preliminari dell’Italia maschile e femminile agli Europei 2025

Verso gli Europei 2025 di hockey su pista maschili e femminili con le prime certezze per i due tornei continentali che si svolgeranno a Paredes, in Portogallo.

World Skate Europe ha infatti reso noti i gruppi preliminari della prima fase delle due kermesse: quella maschile si terrà dal 1° al 6 settembre, mentre quella femminile dall’8 al 13 settembre.

Prima gli uomini quindi, con le quattro teste di serie inserite tutte nel Girone A: Italia, Spagna, Portogallo e Francia si sfideranno tutte contro tutte in gare secche per determinare la classifica dei team che poi andranno a incrociarsi ai quarti di finale contro le squadre della seconda pool. Del Girone B infatti fanno parte: Svizzera, Germania, Andorra e Austria; anche in questo caso pronte a sfidarsi per determinare poi la griglia “incrociata” dei quarti di finale.

Medesimo meccanismo per la rassegna riguardante le donne. Gruppo A, quello più importante, con: Spagna, Portogallo, Italia e Francia. Gruppo B, con le formazioni di seconda fascia, con: Inghilterra, Svizzera, Paesi Bassi e Germania. Di seguito il recap completo riguardante i due tornei e i quattro gruppi.

Europei Maschili Hockey Pista 2025 (Paredes, 1-6 settembre)

Gruppo A

Spagna, Portogallo, Francia, Italia

Gruppo B

Svizzera, Germania, Andorra, Austria

Europei Femminili Hockey Pista 2025 (Paredes, 8-13 settembre)

Gruppo A

Spagna, Portogallo, Francia, Italia

Gruppo B

Svizzera, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi