Hockey pista, le convocati dell’Italia per gli Europei Femminili 2025: guidano il gruppo Lapolla e Tamiozzo

Mentre l’Italia maschile conta i giorni verso l’inizio dei suoi Europei 2025, la rappresentativa femminile sfrutta queste settimane per affinare la sua preparazione e definire in maniera quale sarà l’elenco delle convocate che dall’8 al 13 settembre sarà protagonista a Paredes per gli Europei Femminili 2025.

C’è impegno ma anche tanta attesa e voglia di fare bene, come fatto capire dal ct Valerio Antezza, alla sua prima esperienza a questi livelli: “Si apre un nuovo ciclo per la nazionale italiana femminile, non solo per me che sarà il primo Europeo Senior – ha affermato al sito FISR – ma anche per le atlete in quanto due ragazze che hanno segnato la storia recente, hanno lasciato la Nazionale. L’età quindi si abbassa con l’inserimento di diverse atlete delle selezioni giovanili e quindi cambierà anche il gioco che attueremo. Il ritorno di Tamiozzo è molto importante nella squadra, una dei tre pilastri della squadra con Caretta e Lapolla. I primi giorni di raduno sono stati molto soddisfacenti, nell’ottica di creare un percorso per questo nuovo gruppo anche nei prossimi anni. Ho dovuto fare una scelta per le dodici atleti che porterò all’Europeo e nei prossimi giorni faremo anche un paio di amichevoli per entrare anche in ritmo partita.“

Poi ha aggiunto: “Il Campionato Europeo sarà molto equilibrato. Spagna e Portogallo probabilmente giocheranno per il titolo, hanno delle formazioni molto attrezzate. Però il resto delle contendenti europee hanno tutte un livello simile e si stanno attrezzando anno dopo anno per colmare il gap con chi è davanti. Mi aspetto partite tiratissime e dovremo essere capaci di essere al 100% in ogni gara”.

Di seguito l’elenco completo delle convocate per gli Europei Femminili 2025: portieri, centri/ali e centri/punte. I riferimenti saranno Veronica Carretta, fra i pali, oltre a Pamela Lapolla ed Elena Tamiozzo, che metteranno al servizio della squadra esperienza, personalità e creatività. Di seguito l’elenco completo delle selezionate e il calendario delle prossime settimane.

Portieri: Veronica Caretta (HC La Coruna), Giorgia Meneghello (Roller Matera), Stella Rossato (Hockey Valdagno)

Centro/Ala: Emma Cazzola (Hockey Trissino), Pamela Lapolla (Roller Matera), Anna Orsato (Hockey Valdagno), Ludovica Rossetto (Valdagno)

Centro/Punta: Sofia Bertinato (Hockey Trissino), Matilde Ghirardello (Hockey Breganze), Teresa Messora (Hockey Valdagno), Elena Tamiozzo (Hocekey Trissino)

26-29 Agosto 2025 – Secondo Raduno | Recoaro Terme (VI)

1-5 Settembre 2025 – Terzo Raduno | Recoaro Terme (VI)

7 Settembre 2025 – Prova Pista

8 Settembre 2025 – ore 19:30 (italiana) – Portogallo x ITALIA

9 Settembre 2025 – ore 17:00 (italiana) – ITALIA x Spagna

10 Settembre 2025 – ore 17:00 (italiana) – Francia x ITALIA

11 Settembre 2025 – Quarti di Finale

12 Settembre 2025 – Semifinali

13 Settembre 2025 – Finali