Hockey inline, l’Italia conquista il quinto posto ai World Games. L’oro va agli Stati Uniti

L’Italia dell’hockey inline chiude in top 5 i World Games 2025, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente in quel di Chengdu. Nella giornata odierna la Nazionale italiana ha infatti sconfitto Taipei per 2-1, conquistando così il piazzamento numero cinque nel torneo.

Buona la prestazione degli azzurri, artefici di una battaglia molto combattuta contro la compagine asiatica. I nostri ragazzi sono partiti con il piede giusto, passando in vantaggio al 10:41 con un gol di Lettera su assist di Ferrante. Poi però, nella seconda frazione, la rete di Kuo siglata al 10:49 ha ripristinato provvisoriamente gli equilibri, spostando l’inerzia dalla parte degli avversari. Il sigillo della vittoria è tuttavia stato di matrice tricolore grazie a Ferrari che, al 5:42, dopo un passaggio al bacio di Barsanti supera il portiere avversario, riportando la squadra in vantaggio fino al fischio finale.

La medaglia d’oro è andata invece agli Stati Uniti, abili a battere la Cechia per 4-3 inscenando una sfida al cardiopalma, risolta soltanto nell’overtime. I nordamericani infatti, dopo aver guidato le operazioni con due reti di vantaggio, hanno subito il pareggio da parte dei rivali. Dopo aver trovato il colpo del 3-2, i cechi però hanno siglato nuovamente il pari, fino al goal della vittoria messo a referto da Mooney al 7:59 del supplementare.

Da segnalare inoltre il bronzo ottenuto dal Namibia, il quale nella finalina ha battuto per 3-2 la Francia al termine di una partita indirizzata nel primo tempo.