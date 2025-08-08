World Games
Hockey inline, l’Italia cede il passo alla Francia nel secondo match preliminare ai World Games
Passo falso Italia. Dopo la larga vittoria contro l’Argentina, la Nazionale azzurra di hockey inline ha dovuto cedere il passo alla Francia in occasione del secondo incontro preliminare dei World Games 2025, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente in quel di Chengdu.
Match di grande carattere quello dei nostri portacolori, bravissimi comunque riaprire una disputa complicatasi terribilmente nelle prime battute. I transalpini infatti sono andati avanti per primi con Faucherand al 14:05, raddoppiando poi subito dopo all’11:45 con Gonzalez. A due minuti dalla fine della prima frazione ci ha invece pensato Candellier a mettere a referto il tris, preludio del primo squillo di matrice tricolore, arrivato allo scadere grazie ad una bordata di Dal Sasso.
Con oculata pazienza l’Italia confeziona il pareggio, accorciando le distanze all’11:26 con Rossetto e ripristinando gli equilibri con Barsanti al 9:47. La sfida dunque si accende, ma alla fine sono i francesi ad avere la meglio: al 7:22 Langlois, su assistenza di Faucherand sfodera il tiro che buca la porta azzurra, condannando gli uomini di Rigoni al K.O.
Domani, sabato 9 agosto, l’Italia sfiderò la Cechia per l’ultima sfida dei preliminari.