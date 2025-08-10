Hockey inline, l’Italia batte la Cina e si giocherà il 5° posto ai World Games. In finale Cechia e USA

Il dado è tratto. Repubblica Ceca e Stati Uniti si giocheranno l’oro ai World Games 2025 per ciò che concerne la disciplina dell’hockey inline. Il responso è arrivato al termine della lunga giornata odierna, in cui l’Italia ha tra l’altro battuto i padroni di casa della Cina per 7-1, assicurandosi così la sfida per il quinto posto.

Ma andiamo con ordine. La compagine ceca ha infatti sconfitto il Namibia per 3-1 al termine di una partita tirata ma controllata. Ancora più combattuta la disputa tra la formazione a stelle e strisce e la Francia, chiusasi sul risultato di 2-1 grazie al gol messo a referto da Hodge a soli due minuti dalla fine del tempo regolamentare, quando il parziale era fermo sull’uno pari.

Agevole invece la sfida degli azzurri, i quali hanno dominato il lungo in largo partendo da una condizione di svantaggio. Al 16:12 infatti sono gli asiatici a mettere il musetto davanti, passando con una rete di Chen, preludio del monologo a matrice tricolore orchestrato da Del Ben (13:07), Lettera (11:49), Rossetto (2:16), Masiero (16:44, secondo tempo), ancora Rossetto (15:37), ancora Lettera (10:55) e Campulla (10:04).

Domani, lunedì 11 agosto, l’Italia se la vedrà con Taipei per il quinto posto. Namibia e Francia si sfideranno invece per il bronzo, mentre il Gold Medal Match vedrà scontrarsi come già detto in precedenza USA e Repubblica Ceca.