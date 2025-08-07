World Games
Hockey inline, buona la prima per l’Italia ai World Games: Argentina battuta 9-0
Parte benissimo la Nazionale italiana di hockey inline, da oggi impegnata nella fase preliminare dei World Games 2025. In occasione della partita inaugurale, infatti, gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo contro l’Argentina, imponendosi con il punteggio di 9-0.
Ottima la prestazione dei nostri ragazzi, passati in vantaggio a 19:01 grazie a Dal Sasso, preludio del poker calato poco dopo da Lettera (15:14), Barsanti (13:26) ed Erdele (12:17). La pratica è stata quindi chiusa nella seconda frazione, grazie alle rete messa a referto da Masiero che, a 16:26, ha di fatto apparecchiato la tavola per la goleada finale.
Si sono iscritti alla festa quindi anche Ferrari (con una doppietta a 6:16 ed a 3:55) oltre che Campulla, capace di segnare a sua volta due reti, rispettivamente a 2:24 ed a 0:10. Domani, venerdì 8 agosto, l’Italia sfiderà la Francia nella seconda sfida del Girone B.