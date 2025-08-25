Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Comincia con una doppia sconfitta di misura in amichevole contro il Giappone la lunga preparazione della Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio verso il grande appuntamento casalingo dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le Azzurre, reduci da una travolgente promozione nel gruppo A della Prima Divisione dei Mondiali, si sono dimostrate all’altezza della situazione anche in un contesto di livello superiore.

La squadra guidata dall’head coach Stephanie Poirier, che ha sfruttato questi due test match ravvicinati a Torre Pellice per coinvolgere il maggior numero di giocatrici possibili ed effettuare alcuni esperimenti, ha tenuto testa sostanzialmente alla selezione nipponica perdendo la prima amichevole in rimonta 3-2 quasi allo scadere e la seconda 4-3.

Segnali incoraggianti comunque per l’Italia contro una compagine di Top Division che ritroverà anche a febbraio 2026 nel girone olimpico a Milano in un match potenzialmente decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Prossimo appuntamento per Nadia Mattivi e compagne la doppia amichevole contro la Slovacchia il 28 agosto a Selva di Gardena ed il 29 agosto a Egna.

Di seguito i tabelloni dei due test match tra Italia e Giappone a Torre Pellice:

ITALIA-GIAPPONE 2-3 (1-0, 0-1, 1-2)

ITALIA Fedel (dal 30’30” Ostoni); Varano, Saletta, Fortino, Tutino, Caumo, Bedont, Abatangelo, Rindone, Roccella, Cereghini, Bonafini, Niccolai, Pierri, Stocker, Della Rovere, Mazzocchi, Kaneppele, Guerriero, Gius.

GIAPPONE Kawaguchi (dal 20’00” Halloran); Koike, Yamashita, Sato, Seki, Hososyamada, Akimoto, Matsumoto, Noro, Wajima, Tada, Ukita, Kurosu, Maeda, Numabe, Odaira, Koyama, Noro, Miura.

Marcatrici: 15’05” Tutino (Fortino, Stocker) PP1; 30’30” Wajima (Koike, Akimoto); 45’34” Della Rovere (Caumo, Abatangelo), 55’40” Odaira, 58’55” Miura (Sato, Hosoyamada).

ITALIA-GIAPPONE 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)

ITALIA Durante (dal 30’00’’ al 37’14’’ Biondi); Varano, Heidenberger, Saletta, Fortino, Mattivi, Tutino, Caumo, Abatangelo, Reyes, Roccella, Lobis, Bonafini, Niccolai, Pierri, Stocker, Della Rovere, Mazzocchi, Kaneppele, Guerriero, Gius; All. Stephanie Poirier

GIAPPONE Kawaguchi (dal 30’00’’ Masuhara); Koike, Yamashita, Sato, Seki, Hososyamada, Akimoto, Matsumoto, Noro, Wajiama, Tada, Ukita, Kurosu, Maeda, Numabe, Odaira, Koyama, Noro, Miura; All. Yuji Lizuka

Marcatrici: 12’47’’ Koike (Ukita, Hosoyamada) PP2; 15’05’’ Heidenberger (Lobis, Stocker); 32’04’’ Abatangelo (Fortino, Reyes) PP2; 33’33’’ Rio Noro (Yamashita, Maeda); 37’14’’ Rio Noro (Riri Noro, Ukita); 43’46’’ Rio Noro; 57’50’’ Heidenberger (Guerriero, Stocker).