GTWC Europe, McLaren e Lamborghini in festa a Magny-Cours

Lamborghini e McLaren si dividono il bottino a Magny-Cours, sede del quarto round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il marchio italiano e la vettura britannica svettano in Francia, rispettivamente con Luca Enstler/Jordan Pepper e Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer.

L’auto tricolore che quest’anno ha vinto la 24h di Spa si è imposta nella giornata di sabato dopo una bella lotta contro la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Patrick Niederhauser/Sven Muller.

La Porsche ha tentato a più riprese di impensierire e passare nella race-1 di sabato la Lamborghini, in pole grazie ad una penalità dopo la Q1 per la Ferrari n. 74 Kessel Racing (Bronze Cup). Podio per la BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor davanti alla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing e la Mercedes n. 9 Boutsen VDS.

Lamborghini ha segnato la storia nella giornata di sabato: il marchio bolognese non si imponeva nel GTWC Europe Sprint Cup dalla race-2 di Zandvoort del 2021. Pepper/Engstler ottengono la seconda gioia della stagione dopo il risultato a Spa-Francorchamps nella 24 Ore insieme a Mirko Bortolotti.

Tanta battaglia anche nella giornata di domenica. La McLaren n. 59, in pole come nella race-2 di Misano, ha condotto le danze fino alla bandiera a scacchi. Kirchhöfer ha ceduto il volante a Goethe dopo il pit stop obbligatorio, i due tedeschi hanno vinto per meno di 2 decimi di vantaggio sulla Lamborghini n. 63.

La BMW n. 32, leader del campionato prima e dopo il round di Magny-Cours, ha chiuso nuovamente il podio davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motors di Alessio Rovera/Vincent Abril e la già citata Porsche n. 96 Rutronik Racing.

Pausa meritata per i protagonisti del GTWC Europe che torneranno in azione a fine agosto con la 3h del Nurburgring (Endurance Cup). La serie Sprint invece si deciderà a Valencia a metà settembre.