GTWC Europe, BMW vince al Nürburgring. Out le Ferrari

BMW vince con ROWE Racing la 3h del Nürburgring, quarto round dei cinque previsti per la stagione 2025 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing festeggia con Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello davanti alla Mercedes n. 48 Winward Racing Team Mann-Filter #48 di Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli e la Porsche n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello.

La battaglia non è mancata al termine dell’evento disputato sulla versione ‘GP’ della nota pista teutonica. La BMW n. 98 ha saputo imporsi nel finale grazie ad una bandiera gialla che ha vanificato il lavoro svolto dall’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 7 Comtoyou Racing e della Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motors.

L’Aston Martin del nostro Mattia Drudi, protagonista di un secondo stint sontuoso che ha messo in difficoltà la BMW n. 98 e la Rossa del monegasco Vincent Abril sono tornate ai box in regime di bandiera verde, pochi minuti prima di un incidente che ha riscritto la classifica.

Le altre auto hanno infatti effettuato la seconda ed ultima sosta obbligatoria in regime di Full Course Yellow (FCY). La BMW n. 98 è tornata al comando, l’elvetico Raffaele Marciello ha controllato agevolmente ogni ipotetico ritorno da parte del tirolese Lucas Auer.

La Porsche n. 96 chiude terza approfittando di una penalità per la Ford Mustang GT3 n. 64 HRT, colpevole di non aver rispettato le regole relative al FCY. Discorso differente invece per la Ferrari n. 51, out a due minuti dalla fine quando di collocava virtualmente in quarta piazza.

La Ford ha ottenuto in ogni caso il quinto posto alle spalle della Porsche n. 22 Schumacher CLRT e davanti all’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing, mentre la Rossa ha dovuto ritiarsi.

Weekend in salita per il marchio di Maranello che ha dovuto scattare dall’ultima piazza con la 296 n. 50 in seguito ad un contatto in qualifica. Ferrari ha perso anche la chance di chiudere matematicamente i giochi per la Bronze Cup: la 296 n. 74 Kessel Racing è stata esclusa a sessanta minuti dalla fine dopo un contatto con l’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing.

BMW vince per la prima volta in Germania all’interno di un evento SRO. La M4 GT3 si impone con ROWE Racing a poche settimane dal trionfo nella 24h del Nurburgring, la compagine teutonica non si imponeva nell’Endurance Cup dalla 3h Le Castellet del 2024.

Prossimo round del GTWC Europe Endurance a Barcellona a metà ottobre, mentre l’epilogo della Sprint Cup sarà a Valencia tra meno di un mese.