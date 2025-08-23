Griglia di partenza MotoGP, GP Ungheria 2025: risultati e classifica qualifiche

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Ungheria: si è corso al Balaton Park, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 24 agosto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA 2025 MOTOGP

13 33 B. Binder (Q1)

14 63 F. Bagnaia (Q1)

15 25 R. Fernandez (Q1)

16 1 J. Martin (Q1)

17 43 J. Miller (Q1) (penalizzato di 3 posizioni in griglia)

18 5 J. Zarco (Q1)

19 88 M. Oliveira (Q1)

20 42 A.Rins (Q1)

21 79 A. Ogura (Q1)

GRIGLIA VIRTUALE SENZA PENALIZZAZIONI

13 33 B. Binder (Q1)

14 43 J. Miller (Q1)

15 63 F. Bagnaia (Q1)

16 25 R. Fernandez (Q1)

17 1 J. Martin (Q1)

18 5 J. Zarco (Q1)

19 88 M. Oliveira (Q1)

20 42 A.Rins (Q1)

21 79 A. Ogura (Q1)

CLASSIFICA Q1 GP UNGHERIA2025 MOTOGP

1 72 M. Bezzecchi 1’36.800

2 49 F. Di Giannantonio +0.247

3 33 B. Binder +0.247

4 43 J. Miller +0.279

5 63 F. Bagnaia +0.296

6 25 R. Fernandez +0.548

7 1 J. Martin +0.578

8 5 J. Zarco +0.629

9 88 M. Oliveira +0.633

10 42 A.Rins +0.638

11 79 A. Ogura +1.115