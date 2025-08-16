Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2025: risultati e classifica qualifiche

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Austria: si è corso a Spielberg, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara classica in programma domani, domenica 17 agosto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

13 10 L. Marini (Q1)

14 1 J. Martin (Q1)

15 49 F. Di Giannantonio (Q1)

16 20 F. Quartararo (Q1)

17 42 A. Rins (Q1)

18 88 M. Oliveira (Q1)

19 79 A. Ogura (Q1)

20 43 J. Miller (Q1)

21 12 M. Viñales (Q1)

CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

1 23 E. Bastianini 1’28.353

2 72 M. Bezzecchi +0.056

3 10 L. Marini +0.275

4 1 J. Martin +0.311

5 49 F. Di Giannantonio +0.334

6 20 F. Quartararo +0.385

7 42 A. Rins +0.531

8 88 M. Oliveira +0.671

9 79 A. Ogura +0.727

10 43 J. Miller +0.732

11 12 M. Viñales +1.233