Grave infortunio per Tijana Boskovic ai Mondiali? Lacrime in panchina, il video dell’accaduto

La Serbia rischia di aver perso la sua grande stella per il resto dei Campionati Mondiali 2025 di volley femminile. Tijana Boskovic, MVP nelle ultime due edizioni della rassegna iridata, si è infortunata infatti quest’oggi a Bangkok durante la partita contro il Camerun valevole come seconda sfida del gruppo H nella fase a gironi della manifestazione.

La fuoriclasse serba classe 1997, indubbiamente una delle pallavoliste più forti al mondo, si è fatta male nel corso del secondo set della partita odierna ricadendo da un muro a due Hena Kurtagic. Un problema alla gamba destra per Boskovic, che è stata poi portata a braccia dallo staff in panchina scoppiando successivamente in lacrime e facendo dunque temere un serio infortunio.

Al momento non ci sono certezze sull’entità dell’eventuale lesione rimediata dall’opposto della Serbia, che ha in ogni caso terminato in anticipo il match di oggi non rimettendo più piede in campo. Difficile immaginare che possa giocare lo scontro diretto per il primo posto nel girone tra due giorni contro il Giappone, ma la speranza della formazione balcanica sarebbe quella di potersi affidare a Boskovic nelle sfide a eliminazione diretta dagli ottavi in poi.

Vedremo nelle prossime ore o più probabilmente domani, quando verranno effettuati i vari controlli medici del caso, quali potranno essere gli effettivi tempi di recupero della stella serba in base all’entità del suo infortunio. Serbia che va a caccia di una clamorosa tripletta mondiale in Thailandia, dopo aver trionfato sia nel 2018 che nel 2022. Di seguito il VIDEO dell’infortunio di Boskovic.