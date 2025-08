Golf, Yamashita si prende la testa del Women’s British Open. Fanali fuori dal taglio

Continua, anche dopo il secondo giorno di gara, il buono spunto intrapreso dalle giapponesi al Women’s British Open, torneo che si sta disputando in Galles, più precisamente al Royal Porthcawl. Dopo 36 buche, in testa, si è attestata Miyu Yamashita con un solido -7 di giornata che, aggiunto al -4 di ieri, l’ha catapultata direttamente al 1º posto con ben 3 colpi di vantaggio sulla connazionale Rio Takeda, ieri prima a pari merito con Eri Okayama, oggi tragicamente slittata in T84 dopo il +9 odierno.

Terza posizione a pari merito per la svizzera Chiara Tamburlini, vincitrice nel 2024 del Joburg Ladies Open e del Lacoste Ladies Open de France, insieme alla thailandese Anannarukarn, alla statunitense Duncan, la svedese Sagstrom e la tedesca Fuenfstueck, tutte a -4 e dietro di però ormai 7 colpi rispetto alla leader.

Parentesi negativa, quella odierna, per Alessandra Fanali, uni azzurra in campo in Galles. Fanali, dopo un primo giro in +1, ha chiuso venerdì in +6, per un totale di +7, che la tiene fuori dal taglio posto a +2. Dentro al week end, invece, l’irlandese Maguire (+1), la francese Roussin-Bouchard (+1) e la statunitense Nelly Korda, ferma a -2 in T10 e in piena contention.

Le previsioni per domani danno una leggera pioggia nelle ore centrali della giornata che potrebbe dare fastidio alla maggior parte del field.