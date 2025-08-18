Golf
Golf, Scottie Scheffler ruggisce e fa suo il BMW Championship
I migliori golfisti del maggior circuito internazionale completano il ricchissimo a prestigioso appuntamento settimanale. Concluso infatti il BMW Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento noto in passato con il nome di Western Open. Ultimo round in cui abbiamo assistito al ruggito del campione, con Scottie Scheffler che piazza la tornata da -3 ed approfitta della giornata storta di Robert MacIntyre.
Il numero uno dell’Official World Golf Ranking chiude l’evento con lo score complessivo di -15 (265 colpi) superando di ben 3 lunghezze l’ex leader. Lo scozzese si incarta sul più bello producendo un round da +3 nel quale scivola in 4 bogey riuscendo a piazzare un solo birdie. Completa il podio con -11 l’americano Maverick McNealy, che risale dal sesto posto grazie al -4 bogey free giornaliero. -10 e quarta piazza per lo statunitense Sam Burns e l’inglese Tommy Fleetwood.
Sul percorso par 70 del Caves Valley Country Club di Owings Mills (Maryland, Stati Uniti d’America) al sesto posto con -8 troviamo l’inglese Harry Hall seguito ad una lunghezza di distanza dallo svedese Ludvig Aberg, dal norvegese Viktor Hovland e dall’americano Rickie Fowler. Completa infine la top ten in solitaria con lo score di -6 lo statunitense Michael Kim, che distanzia di un solo colpo il connazionale Cameron Young.
Per Scheffler, ventinovenne di Ridgewood (New Jersey, Stati Uniti d’America), il successo colto in Maryland è il ventitreesimo della splendida carriera da professionista ed il quarto in stagione dopo PGA Championship, Memorial Tournament e The Open Championship. Definiti inoltre i 30 qualificati al Tour Championship con l’inglese Justin Rose che chiude il taglio in 30esima piazza con il punteggio di +4. Fuori a sorpresa l’americano Collin Morikawa ed il canadese Nick Taylor.