Golf, Scheffler per chiudere il cerchio nel Tour Championship. Il numero uno lancia la sfida

I playoff della FedEx Cup si chiudono in bellezza con il Tour Championship. L’evento con il montepremi più alto della stagione, ovvero 40 milioni di dollari, promette spettacolo grazie ai 30 migliori golfisti del FedEx Cup ranking. Il field è guidato da Scottie Scheffler, vincitore qualche giorno fa del BMW Championship e primo uomo dopo Tiger Woods (2006-2007) a firmare le doppiette in due stagioni consecutive in almeno 5 eventi.

Il numero uno dell’Official World Golf Ranking difende anche il titolo del Tour Championship, e per l’occasione riabbraccia il caddie Ted Scott, rientrato a casa la settimana scorsa per motivi familiari. Tra i principali avversari dell’americano spicca Rory McIlroy. Il nordirlandese ritorna sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) dall’alto delle sue 9 top ten in 11 apparizioni. Terzo incomodo lo statunitense J.J. Spaun, giunto al Tour Championship come n.3 del FedEx ranking.

Debutto assoluto invece per Maverick McNealy, Ben Griffin, Andrew Novak, Harry Hall, Jacob Bridgeman e Chris Gotterup. Il percorso torna par 70 con la buca 14 che scenda a par 4 dopo il par 5 del 2024. L’East Lake, ideato da Tom Bendelow e variato da Donal Ross e Rees Jones, è il più antico percorso della città di Atlanta. Per l’imminente edizione è stato ridotto parzialmente il fairway della buca 17 e nel lato sinistro della buca 8 c’è stata invece un’espansione dello shortgrass verso l’approccio.

Come detto nella passata stagione trionfò Scheffler, trovando il settimo sigillo di uno straordinario 2024. Runner up Collin Morikawa, che rese la vita difficile all’asso di Ridgewood chiudendo a 4 colpi dal vincitore. Al terzo posto si piazzò invece Sahit Theegala, staccato di 6 lunghezze dal n.1 del mondo. Ci si aspetta grande spettacolo anche da parte dell’irlandese Shane Lowry, che si gioca a distanza la qualificazione diretta alla Ryder Cup con il danese Rasmus Højgaard, impegnato nel British Masters del DP World Tour.