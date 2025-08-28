Ryder Cup 2025, completato il Team USA: parziali sorprese nelle scelte di Keegan Bradley

Ufficiale il completamento della composizione del Team USA nella Ryder Cup 2025, che si giocherà a Bethpage Black, dalle parti di New York, dal 26 al 28 settembre. In pratica, tra un mese: momento ideale, questo, per dare comunicazione dei sei nomi rimanenti da parte di Keegan Bradley, capitano americano.

I sei che avevano acquisito automaticamente il pass, lo ricordiamo, sono Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English e Bryson DeChambeau, entrati con la rating list che ha assegnato un punto per ogni 1000 dollari guadagnati nei tornei (aumentato a un punto e mezzo nei Major).

A quel punto, Bradley ha selezionato il settimo, l’ottavo e il nono della lista, vale a dire Justin Thomas, Collin Morikawa e Ben Griffin. E fin qui poche discussioni. Quelle arrivano più in là, perché si saltano le posizioni dalla 10 alla 13 per andare a scegliere Cameron Young, Patrick Cantlay e Sam Burns, numeri 14, 15 e 16.

Ora, detto che tra la 10 e la 13 c’è lo stesso Bradley che è 11, il trentanovenne nativo del Vermont ha preferito dar fiducia a giocatori con una buona forma recente, un dato importante quando si tratta di Ryder. Basti vedere, per dirne una, Young vincitore al Wyndham Championship meno di un mese fa. Fatto sta che non ci sono veri veterani (Thomas, con tre Ryder già disputate, è il più “anziano” in questo senso).

Attese in tempi brevi anche le (complesse) scelte di Luke Donald per il Team Europe. I sei qualificati automatici per il Vecchio Continente sono Rory McIlroy, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Rasmus Højgaard e Tyrrell Hatton. Per come stanno evolvendo le cose, potrebbe essere una delle squadre più internazionali di sempre.