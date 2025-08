Golf: Miyu Yamashita conquista il Women’s British Open, Jeeno Thitikul scalza Nelly Korda ed è numero 1 del mondo

Si è concluso con diversi ordini di cose da rimarcare il Women’s British Open, ultimo Major dell’anno al Royal Porthcawl della città gallese, appunto, di Porthcawl. Innanzitutto la vincitrice: è Miyu Yamashita, che con un giorno di ritardo festeggia nel modo più maiuscolo possibile i propri 24 anni. L’anno scorso aveva sfiorato il Women’s PGA Championship, questa volta centra il bersaglio grosso con lo score complessivo di -11. Alla giapponese bastano tre birdie nelle prime nove buche per poter gestire abbastanza agilmente tutto il resto del field, all’interno del quale solo una impensierisce veramente la nipponica fin quasi alla fine.

Quell’una è Charley Hull: per l’inglese giornata molto positiva, con cinque birdie, fino alle buche 16 e 17. Di lì, due bogey uno in fila all’altro significano discesa da -11 a -9 e seconda posizione in coabitazione con l’altra giapponese Minami Katsu, a testimonianza di un torneo letteralmente preso in mano fin dall’inizio dalle giocatrici del Sol Levante. Del resto il quarto posto non è da meno, considerato che lo occupa la giapponese Rio Takeda. A raggiungerla, proprio all’ultima buca, la sudcoreana A Lim Kim: per le due score totale di -7.

Seste assieme la prima delle americane, Megan Khang, e la taiwanese Wei Ling Hsu, ed in entrambi i casi il complessivo è di -6. Nel gruppo delle ottave a -4, invece, assieme all’australiana Steph Kyriacou e all’inglese Lottie Woad c’è la migliore di oggi, la spagnola Paula Martin Sampedro, che gira in -4. Piccolo dettaglio: è amateur, la migliore per larghissimo distacco in questo senso, e per questa ragione vince lo Smyth Salver, in passato portato a casa da due italiane (Silvia Cavalleri nel 1997 e Giulia Sergas nel 1999). E, lo scorso anno, da Woad.

Ma l’altro grande sconvolgimento arriva in capo al discorso che riguarda il numero 1 del ranking mondiale. Arrivare al 30° posto con lo score complessivo di +1, infatti, a Jeeno Thitikul basta per diventare la nuova leader della classifica sponsorizzata dalla Rolex (e infatti questi sono noti come Rolex Rankings). Fatale a Nelly Korda il 36° posto a +3. Ora la leadership del golf femminile parla thailandese.