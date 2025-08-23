Golf, Matthew Fitzpatrick irrompe al comando del British Masters a 18 buche dal termine. Disastro Siem

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nell’appuntamento settimanale del tour europeo. Siamo arrivati a sole 18 buche dal termine del British Masters (montepremi 3.5 milioni di dollari), storico evento ricco di fascino che catalizza le attenzioni degli appassionati del Vecchio Continente. Ad un round dalla conclusione irrompe al comando Matthew Fitzpatrick. L’inglese guida la classifica

In seconda posizione troviamo infatti lo svedese Alex Noren, seguito ad una lunghezza di distanza dall’inglese Marco Penge e dal danese Nikolai Hojgaard. Quest’ultimo sigla un ottimo -5 di giornata piazzando 7 birdie nella seconda metà della tornata. In quinta piazza con il punteggio di -9 il terzetto composto dallo scozzese Cameron Adams, dall’inglese Matt Wallace e dallo svedese Simon Forsstrom. Lo scandinavo è il migliore del terzo round grazie ad uno scintillante -7 impreziosito dall’eagle al par 5 della 15 con il quale scala ben 24 posizioni.

Sul percorso par 72 del The Betry (Brabazon Course) di Wishaw (Warwikshire, Gran Bretagna) chiudono la top ten all’ottavo posto il francese Tom Vaillant, il giapponese Keita Nakajima, il cinese Li Haotong, il neozelandese Kazuma Kobori e l’inglese Andy Sullivan. Classifica cortissima ed ultima tornata che promette scintille con 26 golfisti racchiusi in soli sei colpi. Epilogo dunque incerto con numerosi partecipanti che potranno attaccare per mettere pressione sul battistrada.

Non è il caso di Siem. Il tedesco fa un capitombolo di 20 posizioni scivolando sino al 21° posto a causa di un inatteso +3. Pesantissimo il triplo bogey commesso al par 4 della buca 10 per il teutonico. Azzurri che domani cercheranno di risalire la china dopo un round interlocutorio. Guido Migliozzi è 55° alla pari con il par, mentre Andrea Pavan occupa la 66esima posizione con lo score complessivo di +2.