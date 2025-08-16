Golf, MacIntyre resta saldamente al comando del BMW Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel ricchissimo e prestigioso appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un round dalla conclusione del BMW Championship (montepremi 20 milioni di dollari), conosciuto in passato con il nome di Western Open. A 18 buche dal termine Robert MacIntyre inizia ad amministrare il cospicuo margine di vantaggio accumulato nelle tornate precedenti.

Lo scozzese guida la leaderboard con lo score di -16 (194 colpi) e vanta ben 4 lunghezze di margine sull’americano Scottie Scheffler. Quest’oggi MacIntyre ha piazzato un solido round da -2 rintuzzando i tentativi di rimonta dello statunitense, tra i migliori con -3. -10 e terza posizione per lo svedese Ludvig Aberg, seguito a due lunghezze di distanza dall’americano Sam Burns e dall’inglese Harry Hall. Sesto posto con il punteggio di -7 per il padrone di casa Maverick McNealy e per l’inglese Tommy Fleewtwood.

Sul percorso par 70 del Caves Valley Country Club di Owings Mills (Maryland, Stati Uniti d’America) completano la top ten in ottava posizione con lo score di -6 il norvegese Viktor Hovland e gli americani Rickie Fowler e Michael Kim. Ancora golfisti made in USA all’11° posto con Harris English, Russell Henley e Cameron Young appaiati a -5. Quest’ultimo è l’MVP del terzo round grazie ad un ottimo -5 che gli consente di recuperare ben 11 posizioni.

Non riuscirà il tris a Keegan Bradlay, stancamente in 29esima piazza con +2. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che ci consegnerà il nuovo vincitore del BMW Championship. Occhi puntati su Robert MacIntyre, che va a caccia del suo sesto titolo in carriera e del terzo nel PGA a distanza di un anno dall’RBC Canadian Open e dal Genesis Scottish Open.