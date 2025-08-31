Golf, Lawrence si prende l’Omega European Masters. Bene Migliozzi e Pavan

Al termine di un week end difficile funestato dal mal tempo nella giornata di giovedì che ha causato ritardi lungo tutti i round successivi, a trionfare sui fairway del Crans Sur Sierre Golf Club è il sudafricano Thriston Lawrence che ha chiuso la 4 giorni con un totale di -22. Per il 28enne si tratta del suo 5º titolo sul maggiore circuito europeo e la vittoria arriva con un margine di 2 colpi sulla seconda piazza, occupata dal britannico Matt Wallace, dal danese Rasmus Højgaard e dal finlandese Sami Valimaki, tutti e 3 a -20.

La nebbia non ha dato tregua per tutto il primo round e l’organizzazione ha dovuto rincorrere il bel tempo per gran parte del fine settimana ma il campo si è presentato, come sempre, per uno dei più spettacolari percorsi del circuito. 5º, alle spalle del terzetto e in solitaria a -19, l’inglese Matthew Fitzpatrick, qui vincitore nel 2017 e nel 2018. Dietro di lui il connazionale Richard Mansell, primo dopo il primo round, a -18 in sesta posizione. Chiude la top 10 Joel Girrbach (7º a -18) e un gruppetto di giocatori in T8 tra cui Marco Penge e Angel Ajora.

Per la compagine azzurra il primo nome in classifica è quello di Guido Migliozzi. Il vicentino ha chiuso l’Omega European Masters in T13 a -14 insieme a John Parry, Mikael Lindberg e Maximilian Rottluff. Per Migliozzi si tratta del 2º miglior risultato dopo l’8º posto ottenuto in apertura di stagione al Dubai Desert Classic. Anche Andrea Pavan si è difeso sui green di montagna. Il romano ha chiuso alle spalle del veneto ad un solo colpo di distanza (-13) in T17. Per Pavan si tratta dell’ennesimo ottimo risultato che sta consacrando il momento spettacolare di forma vissuto dall’azzurro. Per lui, in stagione, altre 3 top 10 e 3 top 20.

Chiude il terzetto che aveva passato il taglio per la compagine italiana Matteo Manassero che ha finito la sortita elvetica in 40esima posizione in solitaria a -8. Per il neo papà si tratta di un buon risultato e a breve lo vedremo tornare sul PGA Tour.

Adesso il Dp World Tour si sposterà in Irlanda per l’Irish Open che si disputerà dal 4 al 7 settembre sui fairway del The K Club di Straffan, nella contea di Kildare. Il montepremi sarà di 6 milioni di dollari e i punti in palio per la Race to Dubai 5.000.