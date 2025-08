Golf, l’americano Young allunga ad un round dal termine del Wyndham Championship

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti ad un round dal termine del Wyndham Championship (montepremi 7.9 milioni di dollari), storico evento nato nel lontano 1938 sotto il nome di Greater Greensboro Open. A 18 buche dalla conclusione Cameron Young rilancia la sua candidatura verso la vittoria allungando in classifica.

L’americano piazza un solido round da -5 issandosi ad un complessivo -20 (190 colpi). Per il leader ben 5 lunghezze di margine sul colombiano Nico Echavarria ed 8 sui connazionali Chris Kirk e Mac Meissner, e sull’inglese Aaron Rai. Quest’ultimo, vincitore della passata edizione, conferma il suo feeling con il percorso di Greensboro ma dovrà, salvo sorprese, rinunciare ai sogni di back-to-back.

Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti d’America) in sesta posizione con il punteggio di -11 troviamo il sorprendente Jackson Koivun. Il golfista statunitense, non ancora passato al professionismo recupera ben 16 posizioni grazie ad un ottimo giro da -5. -10 e settima piazza per l’americano Davis Thompson e per l’inglese Matt Fitzpatrick.

Chiudono infine la top ten al nono posto con lo score di -9 il sudcoreano Sungjae Im, lo svedese Alex Noren, ed i padroni di casa Gary Woodland e Joel Dahmen. Dalle retrovie compie un gran balzo Patrick Fishburn. L’americano mette a segno un ottimo -5 di giornata recuperando la bellezza di 50 posizioni giungendo ad un solo colpo dai primi 10 posti. Nel pomeriggio italiano spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il vincitore della manifestazione.