Golf, Justin Rose fa suo il FedEx St. Jude Championship al playoff

È successo quello che tutti, appassionati del mondo golfistico e non, si aspettavano da tempo. Una vittoria, ancora una volta, per il britannico Justin Rose, professionista classe ‘80 nativo di Johannesburg, Sudafrica. Il FedEx St. Jude Championship, uno dei tornei più importanti in vista della preparazione per il Tour Championship di fine agosto, si è chiuso con un playoff al cardiopalma tra l’inglese e lo statunitense J. J. Spaun. Entrambi hanno infatti chiuso le 72 buche regolamentari in -16 e sono stati costretti, come da regolamento, ad allungare la gara e a sfidarsi uno contro l’altro in un match play.

Per Justin Rose, a secco di vittorie dal 2019 quando portò a casa il Farmers Insurance Open, si tratta dell’11esimo titolo sul PGA Tour e del 25esimo in totale. Nel cursus honorum di Rose anche, tra gli altri, uno U.S. Open, nel 2013, e un Memorial Tournament nel 2010.

Terzi, a pari merito, Scottie Scheffler e Tommy Fleetwood. Entrambi a -15, hanno giocato un golf impeccabile da giovedì a domenica ma non abbastanza da riuscire a strappare quantomeno un posto nei playoff. Per Scheffler si tratta dell’ennesima prestazione nella top 10, la 14esima su 17 eventi giocati con ben 4 vittorie. Per Fleetwood, invece, si trattava di un’occasione d’oro di lasciare il segno. L’inglese non si è mai imposto sul maggiore circuito americano ed è atteso da tutto l’ambiente per la sua incoronazione definitiva.

Dietro di 4 colpi rispetto ai terzi Cameron Young, fermo sul -11 dopo una domenica di gioco in -6 dove ha recuperato terreno fertile e diverse posizioni in classifica, e poi, a -10 Rickie Fowler, il mancino Akshay Bhatia e Andrew Novak. Chiudono la top 10 in T9 lo svedese Ludvig Aberg, Kurt Kitayama, Patrick Cantlay, Chris Kirk e Ben Griffin, tutti a -9 a 7 colpi dai leader.

Dopo la sortita a Memphis, nel Tennessee, sui fairway del TPC Southwind, il PGA Tour volerà questa settimana in Maryland per il BMW Championship, torneo che si disputerà dal 14 al 17 luglio.