Golf: Grant Forrest guida a metà Nexo Championship. Bene Celli, tagliati gli altri azzurri

Terminato da poco il secondo giro al Nexo Championship 2025, che si disputa in un luogo che gli scozzesi non si può dire gradiscano, anche visti recenti eventi non sportivi: Trump International Golf Links, Aberdeenshire. Eppure è proprio uno scozzese, Grant Forrest, a girare in -6 oggi e a suonare la carica per la leadership totale con lo score di -7, una situazione che lo riporterebbe nei primi 30 della Race to Dubai, che proprio da questo mese inizia seriamente a entrare nel vivo. Per il trentaduenne c’è la caccia al secondo successo sul DP World Tour in carriera.

A seguirlo, e anche lui in risalita, l’inglese Jordan Smith, distante appena un colpo. Ma la situazione, se vogliamo, ancora più interessante riguarda Richard Sterne: il sudafricano è terzo a -4, ma soprattutto il suo primo evento sul tour europeo l’ha vinto vent’anni fa ed è a digiuno da 12 anni. Per lui oggi +1, ma chissà se questo è per lui il momento buono per riprendersi emozioni.

Quarta posizione per l’olandese Daan Huizing, che è a -3 sia di giornata che di torneo, mentre il primo gruppo in quanto tale è quello dei quinti, formato dagli inglesi Todd Clements e Alex Fitzpatrick, dal sudafricano Justin Harding, dall’australiano David Micheluzzi e dal finlandese Oliver Lindell, tutti a -2. Molto ampia la quota decimi a -1: ci sono cinque inglesi, Andy Sullivan, Marco Penge, Eddie Pepperell, Joe Dean e John Parry, più lo scozzese Daniel Young, i norvegesi Kristoffer Reitan e Andreas Halvorsen e il danese Jacob Skov Olesen.

Nel gruppo immediatamente dietro si trova Filippo Celli, il migliore degli azzurri, che gira regolare, pari con il par ed è 19°, guadagnando nel contempo otto posizioni (e forse a qualcosa in più, vista la giornata, avrebbe potuto ambire). L’ex Silver Medal dell’Open Championship è anche l’unico italiano a passare il taglio. Fuori di un solo colpo sia Gregorio De Leo che Francesco Laporta, che chiudono al 70° posto a +5, mentre finisce 82° a +6 Renato Paratore.