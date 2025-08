Golf, gioco sospeso per fulmini al Wyndham Championship. Young momentaneamente in testa, bene Manassero

Le prime 36 buche del Wyndham Championship sono passate in un batter d’occhio. Il torneo, che si sta disputando sui fairway del Sedgefield Country Club di Greensboro, Nord Carolina, vede in testa dopo due giorni di golf lo statunitense Cameron Young, professionista che già ieri si trovavo nelle primissime posizioni. Per il classe ‘97 sono stati due giorni molto solidi: -7 nel R1 e -7 nel R2 con alcune buche ancora da giocare.

Sì, perchè il secondo giorno è stato sospeso per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sulla zona e la direzione di gara ha deciso di rinviare a sabato l’ultima parte del secondo giro. Dietro Young, nella classifica provvisoria, ci sono ancora il britannico Aaron Rai, che qui difende il suo unico titolo sul PGA Tour e si trova alla 13 a -13 in 2ª posizione, lo statunitense Mac Meissner e il coreano Sung-Jae Im, entrambi a -12 con lo score saldamente in club house, Mark Hubbard (5º a -11) e Nico Echavarria, insieme ad Alex Noren, a -10 in T6.

Fermato solamente alla 8 l’unico azzurro in gara, Matteo Manassero. Il veronese al momento della sospensione era già -2 di giornata, scorse che lo vede momentaneamente a -7 sul totale in 16esima posizione a pari merito. Per lui sabato sarà una giornata lunga ed importante. Completare il secondo giro e attaccare il 3º è di vitale importanza per guadagnare punti importanti sia in vista FedEx Cup, dal quale è ampiamente fuori, ma anche in vista della carta per il prossimo anno.

Per aspettare dunque il verdetto sul taglio si dovrà aspettare sabato a metà giornata. La linea dovrebbe ricadere intorno al -2, cosa che al momento escluderebbe Max Homa (-1), Adam Svensson, Si Woo Kim (-1), Thriston Lawrence (-1) e molti altri. Akshay Bahtia si è invece ritirato, così come Isaiah Salinda, Erik Van Rooyen, Kaito Onishi e Nate Lashley.