Golf, gioco sospeso a più riprese all’Omega European Masters. Davanti Mansell e Cantero

Prima giornata molto complessa per gli organizzatori dell’Omega European Masters, torneo che è iniziato oggi e che andrà in scena fino a domenica 31 agosto. Il meteo, infatti, non ha permesso un regolare svolgimento della gara e il gioco è stato sospeso a più riprese lungo tutte e 13 le ore di luce presenti a Crans Montana, nel cantone Vallese. La pioggia e la nebbia, infatti, si sono abbattute sullo storico percorso alpino e ha impedito alle partenze dalla 27esima alla 52esima di scendere in campo. Solamente la metà, o quasi, del field, è riuscito, quindi, a testare con mano le primissime buche del Crans-sur-Sierre Golf Club.

A condurre una classifica molto provvisoria e parziale sono Richard Mansell, 30enne britannico, Ivan Cantero, spagnolo di 29 anni. Entrambi sono riusciti a chiudere le 18 buche con lo score di -5 (65). Ottima, fin qui, anche la prestazione di Guido Migliozzi, uno degli italiani al via questa settimana in Svizzera. Il vicentino si trova in 3a posizione a pari merito insieme al sudafricano Richard Sterne e allo svizzero Ronan Kleu a -4 sul totale. Solo Migliozzi, dei 3, è riuscito a portare lo score in club house mentre gli altri due dovranno terminare il primo round domani mattina.

Buon risultato anche per uno dei favoriti, il giapponese Keita Nakajima. Il nipponico si trova a -3 in T6 insieme, tra gli altri, a Matt Fitzpatrick e Danny Willett. Tra coloro i quali sono riusciti almeno a mettere piede in campo ci sono, anche il danese Rasmus Neergaard-Petersen, il francese Romain Langasque, Matteo Manassero (-1 dopo 13 buche) e Wyndham Clark (+1 dopo 15). Laporta ha chiuso alla 14 in +5, risultato che dovrà in qualche modo migliorare domani. Pavan e De Leo, invece, non hanno messo piede sui fairway e inizieranno domani il proprio cammino nell’Omega European Masters.