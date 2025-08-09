Golf: Fleetwood resta inseguito da Rose e Scheffler al FedEx St. Jude Championship

Nel primo degli eventi che valgono i FedEx Playoffs, il FedEx St. Jude Championship, continua la corsa in testa di Tommy Fleetwood e Justin Rose. I due inglesi restano primo e secondo, ma per loro il problema è che si sono ridotte le distanze col resto del field. -14 per il leader, che poteva chiudere a -15, ma si è trovato vittima della propria stessa ultima buca. Da tre colpi di vantaggio a uno per lui, contando il contemporaneo birdie di uno tra i grandi veterani del tour.

A inseguire entrambi, senza neanche troppe sorprese, c’è Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo chiude a -12 la giornata, ma soprattutto gira per un sabato da -5, che lo rimette tra i grandi protagonisti. Stesso score odierno per J.J. Spaun, distante da lui di un colpo al pari di Andrew Novak.

Restano in sesta posizione a -9, presumibilmente tagliati fuori da qualsiasi discorso che possa equivalere al successo finale, Ben Griffin, Rickie Fowler, Chris Kirk e Akshay Bhatia, forse uno dei due delusi di giornata visto il pari con il par che lo fa scendere dal terzo posto. Ma non, come vedremo, il maggiore.

Il ruolo di discesa del giorno tocca in pieno a Collin Morikawa, che gira in +2 e scende a -7, al decimo posto assieme a Bud Cawley, Patrick Cantlay, al canadese Taylor Pendrith, all’austriaco Sepp Straka e al sudcoreano Si Woo Kim.