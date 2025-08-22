Golf, Fleetwood raggiunge Henley in vetta nel Tour Championship dopo la seconda tornata

I migliori 30 golfisti del FedEx Cup Ranking continuano a dare spettacolo nell’ambitissimo e ricchissimo Tour Championship (montepremi 40 milioni di dollari). A metà gara Russell Henley mantiene la leadership, ma l’americano deve dividerla con uno dei migliori della seconda giornata. L’inglese Tommy Fleetwood piazza infatti un superbo -7 di parziale agguantando lo statunitense in testa con lo score complessivo di -13 (127 colpi).

I due vantano 2 lunghezze di margine sull’americano Cameron Young, seguito a -10 dal connazionale Patrick Cantlay e dallo scozzese Robert MacIntyre. Soltanto sesta posizione provvisoria per Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking e campione in carica non va oltre il -1 giornaliero cedendo 4 posizioni rispetto all’esordio. Da domani dovrà necessariamente cambiare marcia per accorciare sui battistrada e continuare a cullare sogni di back-to-back.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten al settimo posto con il punteggio di -7 il nordirlandese Rory McIlroy, gli statunitensi Sam Burns, Akshay Bhatia, Chris Gotterup, Justin Thomas e Ben Griffin, e l’irlandese Shane Lowry. Quest’ultimo incanta griffando un poderoso -7 bogey free che gli permette di recuperare ben 16 posizioni al pari di Gotterup. Lowry continua inoltre a cullare sogni di Ryder Cup nel duello a distanza con il danese Rasmus Højgaard, impegnato nel British Masters.

Classifica corta con tutti i partecipanti che virano a metà gara con score al disotto del par. Bene in chiave europea anche Ludvig Aberg. Lo svedese staziona al 14° posto con il punteggio di -6 e condivide la posizione con il canadese Nick Taylor ed i padroni di casa Collin Morikawa, Jacob Bridgeman, Keegan Bradley ed Harris English. Domani spazio alla terza tornata che ci dirà di più sulle ambizioni di Henley e Fleetwood, e sulla voglia di rimonta di Scheffler.