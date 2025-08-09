Golf, Fleetwood al comando con un buon margine dopo il secondo round del FedEx St. Jude Championship

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del FedEx St. Jude Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1967 che assegna ben 2000 punti FedEx ed annovera nel field i migliori protagonisti del panorama mondiale. Dopo 36 buche Tommy Fleetwood balza al comando e prova l’allungo.

L’inglese sigla un giro da -6 sporcato solamente dal bogey alla buca 18 e totalizza un complessivo -13 (127 colpi). Per il britannico ben 4 colpi di margine sugli americani Collin Morikawa ed Akshay Bhatia, e sul connazionale Justin Rose. Quest’ultimo dovrà tuttavia completare la tornata chiudendo le ultime due buche. Secondo round sospeso nel finale a causa del sopraggiungere di fulmini che hanno costretto l’organizzazione a rimandare tutto all’indomani. -8 e quinta posizione per gli statunitensi Andrew Novak e Kurt Kitayama. Quest’ultimo recupera 22 posizioni grazie ad un superbo -7 di giornata.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis (Tennessee, Stati Uniti d’America), chiudono la top ten al settimo posto con lo score di -7 gli americani Scottie Scheffler, Bud Cauley, Jacob Bridgeman (17) e Maverick McNealy (13). Undicesima piazza con il punteggio di -6 per il padrone di casa J.J. Spaun, lo svedese Alex Noren ed il sudcoreano Im Sungjae. Soltanto 31° il detentore del titolo Hideki Matsuyama. Il giapponese è a -2 e dovrà completare le ultime tre buche della seconda tornata.

Nel pomeriggio italiano spazio alla chiusura del secondo round ed al successivo avvio del terzo giro con Fleetwood che punta a fortificare la leadership. McNealy potrà accorciare sul britannico attaccando le 5 buche da ultimare nella sua seconda tornata. Stesso discorso per Justin Rose, che ripartirà dalla buca 16. Entra dunque nel vivo il FedEd St. Jude Championship, primo appuntamento di un agosto caldissimo.