Golf, Bhatia e Fleetwood infiammano il FedEx St Jude dopo R1. La classifica è corta

Il FedEx St Jude Championship parte con il botto. Il mancino Akshay Bhatia ha piazzato, su un percorso molto complesso come quello del TPC Southwind, uno score sulle prime 18 buche di -8, risultato che lo porta in prima posizione avanti di un colpo sul britannico Tommy Fleetwood (-7).

A Memphis, in Tennessee, Fleetwood è alla ricerca del primo titolo sul PGA Tour. Il classe ‘91, è arrivato diverse volte in carriera nelle primissime posizioni ma non è mai stato in grado, sul tour maggiore statunitense, di lasciare la sua firma. Di sicuro è uno dei giocatori più attesi, e, vincere al TPC Southwind, con un montepremi di 20 milioni di dollari e 2.000 punti FedEx, sarebbe di sicuro un’incoronazione più che dignitosa per un giocatore come l’inglese.

Ad inseguire ci sono, in T3, Harry Hall, Justin Rose e Bud Cauley. Tutti e 3 a -6 e con un colpo di vantaggio sul coreano Si Woo Kim, in solitaria a -5 dopo una giornata con 6 birdie (5sulle seconde 9) e un bogey. Chiude la top 10 un gruppetto formato da Collin Morikawa, Rickie Fowler, Russell Henley, Ben Griffin e Maverick McNealy, che dopo un giro in -4 si ritrova appaiato in T7.

Si è fermato sul -3 Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo, reduce dalla vittoria al The Open Championship, ha chiuso il primo round con uno score che recita 4 birdie (2 sulle prime e 2 sulle seconde) e 1 bogey, alla 18. Per lui, tuttavia, le rimonte sono all’ordine del giorno e i 5 colpi di distacco, nonostante sembrino tanti, in 3 giorni di golf possono essere ripresi facilmente. Insieme allo statunitense anche lo svedese Ludvig Aberg e lo scozzese Robert McIntyre.

Complessivamente, su 69 partecipanti quest’anno, hanno girato sotto par in 38. Il campo si preannuncia, così, divertente e non troppo scontato. Molto sarà dato dal meteo ma per la giornata di domani non sono previsti nè vento nè pioggia.