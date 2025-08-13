Golf: al BMW Championship si corre verso l’East Lake. Quali saranno i 30 del Tour Championship?

E così, da 70 sono rimasti in 50. I FedEx Playoffs entrano sempre più nel vivo con il secondo episodio, il BMW Championship, che definirà quali saranno i 30 giocatori che si contenderanno la massima espressione possibile del PGA Tour, il Tour Championship all’East Lake di Atlanta, dove ha sede la PGA of America.

Ci sono diversi big che rischiano davvero tanto, perché la loro posizione nella classifica della FedEx Cup è pericolante. Xander Schauffele: è 43°, gli serve almeno un 21° posto da solo. Viktor Hovland: il norvegese è 28°, deve stare attento. Rickie Fowler: 48°, deve arrivare 13° da solo. Jason Day: l’australiano, 44°, ha necessità di un 20° da solo. Matt Fitzpatrick: l’inglese, 40°, ha bisogno almeno di un 21° a pari merito.

Abbiamo detto di 50 partecipanti. In realtà sono 49, perché Sepp Straka ha deciso di rinunciare al BMW Championship per ragioni familiari. L’austriaco, però, di problemi non ne ha: è quinto in classifica e tornerà al Tour Championship.

Il capitolo dei favori del pronostico non può non andare dalla parte di Scottie Scheffler, perché siamo in quella fase della storia del golf in cui il numero 1 del mondo è favorito in quasi ogni torneo che gioca. Le quotazioni degli inglesi, Justin Rose e Tommy Fleetwood in testa, sono salite. E anche quelle di Rory McIlroy, che resta in larga misura il più accreditato dei rivali di Scheffler.

Si gareggia al Caves Valley Golf Club, il campo privato messo in piedi da Tom Fazio nel 1991 e che già nel 2021 aveva ospitato il torneo. Quell’anno vinse Patrick Cantlay, ma la storia era ben diversa. Ed era diverso anche il percorso, che nel frattempo è stato rinnovato pesantemente. Sono serviti 103 giorni, il rifacimento di tutti i green, nessuno escluso, dieci miglia di sistema di drenaggio e un sistema agronomico piuttosto complesso per cambiare faccia al campo sito a Owing Mills, nel Maryland. Al vincitore vanno 3,6 milioni di dollari, ma qui conta soprattutto il tipo di arrivo al Tour Championship. Dove, va ribadito, tutto sarà uguale e diverso.